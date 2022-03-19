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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa TB Online Akademi’de girişimcilik zirvesi başladı

İHA

Bursa TB Online Akademi’de girişimcilik zirvesi başladı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından gelişim platformu olarak hayata geçirilen Bursa TB Online Akademi’de girişimcilik ayı kapsamında,Bursa Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Organizasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen ‘Girişimcilik Zirvesi 2022’başladı.
İş dünyasını girişimciler ile bir araya geetirmek ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek amacıyla gerçekleştirilen zirvenin ilk konukları Eğitmen, Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve aynı zamanda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel oldu.
Ertelemek hastalık değil, inatçı bir hastalık
Bursa TB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Online Akademi Youtube hesabından da canlı olarak yayınlanan etkinliğin ilk gününde Eğitmen, Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, girişimciler ve girişimci adaylarının karşılaştıkları ve başarılarını derinden etkileyen faktörlerden biri olan “Girişimcilikte Erteleme Hastalığı” ile başa çıkmanın yollarını anlattı. Ertelemeyi bir hastalık ya da kişilik özelliği değil, inatçı bir alışkanlık olarak tanımlayan Karadayı, “Herkesin az ya da çok erteleyici olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaştığımız zorlu durumlarda her birimiz farklı yöntemlerle de olsa erteliyoruz. Dolayısıyla ertelemeyi bir hastalık olarak değil, alışkanlık olarak görmeliyiz” dedi.
“Mükemmeli yakalamak yerine gelişimi arayın”
Ertelemenin temelinde mükemmeliyetçilik ve eleştirilme korkusunun yattığını vurgulayan Kemal Karadayı, bu sebeple birçok girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Bunun önüne geçmek için mükemmeli yakalamak yerine gelişimi aramanın, sürekli gelişim halinde olmanın önemine dikkat çeken Karadayı, “Bir kere siz her şeyi en iyi şekilde yapsanız bile sonuç bütün dinamiklerini kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Yani her şey sizin elinizde, kontrolünüz altında değildir. Dolayısıyla burada girişimci adaylarımıza önerim, yapabileceğimizi en iyi şekilde yapmaktır. Unutmamalıyız ki asıl zafer çabalamak ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaktır” diye konuştu.
Girişimcilikte başarının temeli ‘teknoloji ve dijitalleşme’
Etkinliğin ikinci gününde Bursa TB Online Akademi’nin konuğu olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve aynı zamanda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel,Türkiye’de girişimcilik kavramının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vizyoner bakış açısıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde ön plana çıktığını ve başarılı bir girişimin temelindeteknoloji ve dijitalleşme olduğuna dikkat çekti. İyi bir girişimcinin öncelikle gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni dünya düzenine uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Nilüfer Çevikel, “Türkiye’de son zamanlarda özellikle yazılım, bilişim ve eticaret sektörlerinde önemli girişimler çıktığını görüyoruz. Ancak yine de biz her ne kadar teknolojide geliştik desek de aslında teknoloji ithal eden bir ülkeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla öncelikle teknoloji ithal etmek yerine, teknoloji üretmeliyiz. Bu nedenle startuplara destek veriyoruz, teknoloji yatırımları diyoruz. Çünkü ülkemizde bunu başarabilecek çok sayıda gencimiz ve girişimcimiz var” ifadelerini kullandı.
“Başarı için gençlerimizi desteklemeliyiz”
Türkiye’nin teknolojide öncü olmasının gençlerle mümkün olduğunu söyleyen Nilüfer Çevikel, genç girişimcilere destek olmak adına TÜGİAD olarak, Hollanda merkezli bir fon kurarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini açıkladı. Çevikel, “Kurduğumuz bu merkez ile yurt dışından getiirdiğimiz fonları, kuluçka merkezlerindeki genç girişimcilerimize ve startuplarımıza destek vermek için kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü dünyanın ilerlediği yön teknoloji. Eğer ki gençlerimizi destekleyecek fonlar yaratılmazsa melek yatırım ağları kurulmazsa başarıya ulaşılamaz. Teknoloji üretmek, bu alanda dünyada öne çıkmak istiyorsak tek çıkış yolu budur” dedi.
Çevikel’den gençlere: “Dünyayı takip edin”
Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde artık 100 yıllık bir şirketle henüz yeni kurulmuş bir startup arasında hiçbir fark kalmadığını ifade eden Nilüfer Çevikel, girişimci olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Hiçbir zaman kötüyü umut ederek iyi bir şeyle karşılaşamazsınız, bunu unutmayın. Asla motivasyonunuzudüşürmeyin veenerjisi yüksek hayattan umudu olan insanlarla bir arada olun. En önemlisi de dünyayı takip edin. Artık teknolojiyi iyi kullanan, yazılımı iyi yapanların öne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden teknoloji yatırımlarına, dijitale, yeşil dönüşüme ve bilhassa yazılıma önem verin” dedi.
Girişimcilik Zirvesi 30 Mart’a kadar devam edecek
Bursa TB Online Akademi’de 22 Mart Salı günü Feyz Hayvancılık Kurucusu, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ile devam edecek Girişimcilik Zirvesi, 24 Mart Perşembe günü Piksel Akademi Kurucusu ve Eğitmen Emrah Kozan, 28 Mart Pazartesi günü Academy Club&Pera Games Kurucusu Atıl Samancıoğlu, 30 Mart Çarşamba günü London School Of Mind Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar’ın katılımlarıyla tamamlanacak.

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