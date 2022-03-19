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Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi

DHA

Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitenin doğal gazı, borcun ödenmemesi ve kaçak kullanım nedeniyle kesildi. Soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını söyleyen site halkı, gaz borcunu ödemediğini ve ortadan kaybolduğunu öğrendikleri eski yönetici İzzet A.´ya tepki gösterip, bir an önce gazın verilmesini istedi. 
Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi´nde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.´ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplandı.
DOĞAL GAZIN KESİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE FENALAŞTI
İzzet A.´nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site halkı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Doğal gazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir fenalaşarak yere düştü. Umurbilir´e yardım eden komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müşerref Umurbilir´in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
`DOĞAL GAZ KAÇAK KULLANILIYORDU´ 
Yaşanan mağduriyet hakkında konuşan sitede oturan Ergün Türker, "5 yıldır sitemizi yöneten, İzzet A. maaş, sosyal güvenlik, fazla mesai, bayram parası, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı aldığı halde sitemizi zarar vererek yönetmiştir. Yönetimdeki kişiler önceki hafta istifa ederek, devir teslim bile yapmadan gittiler. Biz kat malikleri olarak 5 ay önce savcılığa başvurduk, doğal gaz firmasına dilekçeler verdik. Bu sorunlar kış gelmeden önce de vardı, doğal gazımız mühürlüydü ancak kaçak kullanılıyordu. Fakat bizim doğal gaz firmasına başvurularımız sonuçsuz kaldı. Site yönetimine dava açtık ve mahkeme sitemize kayyum atadı. Fakat eski yönetici itiraz ettiği için şu anda kayyum gelmedi. İstifa ederek giden yöneticilerin yerine kayyum gelene kadar yeni yönetim oluşturduk" dedi. 
`SİTEMİZİN 1 MİLYON 600 BİN TL BORCU VAR´
Sitenin eski yönetiminden çeşitli kurumlara ve şirketlere yaklaşık 1 milyon 600 bin borcu olduğunu vurgulayan Türker, şöyle konuştu: 
 "Sitemizin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira borcu var. Doğal gaz saatlerimiz borçlarından dolayı söküldü, sorumlular istifa ederek gitti. Eski yönetim kurulu başkanı İzzet A.´dan hesap sorulması ve mağduriyetimizin aynı kişiler tarafından giderilmesini istiyoruz. Doğal gaz şirketine 655 bin 811 TL, elektrik borcumuz 109 bin 533 TL, BUSKİ´ye bin 632 TL, vergi ve sigorta borcumuz 503 bin 909 TL, tespit edebildiğimiz özel firmalara da yaklaşık 300 bin TL borcumuz görünüyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık toplam 1 milyon 600 bin TL borcumuz var. Bu kış gününde, karlı havada 688 hane yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı sitede yaşlı, genç, çocuk hepimiz mağduruz." 
`KARDA KIŞTA ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ, ÜŞÜYORUZ´
Site sakinlerinin binalarını terk ettiğini belirten Ergün Türker, "Kat maliklerinin doğal gazı kesik olduğu için binalarımız buz gibi yaşlı ve çocuklu insanlarımız var. Bursa´da veya çevrede akrabası olanlar gitmek zorunda kaldı. Herkes hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyor, gidemeyenler binalarda soğukta kalmak zorunda. Karda kışta çok mağdur durumdayız, üşüyoruz" diye konuştu.
`BEN EVDE SOĞUKTAN DONACAĞIM HERHALDE´
Doğal gazın kesilmesiyle mağduriyet yaşayan Hakan Tabakçı ise akülü engelli aracı kullandığını ve elektriklerin de kesilmesi halinde asansörle evine çıkamayacağından yakınarak "Benim vücudum hareket etmiyor, kan dolaşımı olmadığı için ben normalde doğal gaz açıkken bile evimde ısınmak için klima açıyorum. İnsanlar teklifte bulunmuşlar, aylardır buranın ödenmeyen faturaları varken kesilmedi de burada fatura ödeme niyeti olan insanlar varken mi kesiliyor? Belli ki bu para ödenecek. Bu soğukta insanlar ne yapacak, ben evde soğuktan donacağım herhalde. Gidebilecek bir yerim yok, ben bir yere gidemem. Ben burada kiracıyım, buraya 3 tane asansör var diye taşındım ben tekerlekli sandalye kullandığım için her yere girip çıkamıyorum. İnsanlar ödeme yapalım diyorlar, ödemeyelim demiyorlar. Ayrıca benim borcum yok, ben ödeme yaptığım halde benim doğal gazım neden kapalı, borcum olmadığı halde ben neden doğal gazsız kalıyorum" dedi. (DHA)
BURSAGAZ yetkilileri, borcundan dolayı geçen yıl ekim ayında sitenin gazının kesildiğini, kaçak kullanım nedeniyle sayacın söldüğünü belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-19 11:56:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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