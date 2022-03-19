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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, KOBİ tanımı değişti

İHA

BTSO’nun girişimleri sonuç verdi, KOBİ tanımı değişti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığını belirterek, “KOBİ’lerimizin sınıflandırılmasında finansal kriterler yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeyle devlet desteklerinden daha fazla firmamızın faydalanmasının yolu açıldı” dedi.
KOBİ’leri yeniden tanımlayan söz konusu düzenlemeyle mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya yükseltildi. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, küresel ölçekte yaşanan olağanüstü gelişmelerin üretim ve ticaret yaşamının her safhasına sirayet ettiğini söyledi. Pandemi koşullarıyla birlikte artan maliyetler ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışan firmaların bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kalabildiğini belirten Başkan Burkay, şunları kaydetti: “İşletmelerimizin artan ciroları ve bilançoları doğrultusunda KOBİ tanımının daha kapsamlı hale gelmesi için yaptığımız girişimlerin sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Odamızın çalışmalarına yön veren meclis, komite ve konseylerimizin talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle artık daha fazla firmamız, başta KOSGEB olmak üzere devlet desteklerinden faydalanma imkânına kavuşmuş oldu. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, çalışmalarımıza öncülük eden çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyor, düzenlemenin işletmelerimizin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ niteliğindeki firmalarımız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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