TOFAŞ- Semt77 Yalovaspor: 75- 66



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Sehat Büker

TOFAŞ: Zubcic 7, Ennis 11, Berk Uğurlu 10, Cruz 16, Simmons 9, Emre Tanışan 8, Shepherd 8, Yiğit Arslan 2, Muhsin Yaşar 4, Berke Büyüktuncel,

SEMT77 YALOVASPOR: Jones 2, Galliant 10, İlkan Karaman 8, Brown 11, Efe Ergi Tırpancı 8, Lee 13, Rupnik 14, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Mert Celep.

1'inci Periyot: 18-14

Devre: 35-38

3'üncü Periyot: 59-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ, evinde ağırladığı Semt77 Yalovaspor'u 75-66 mağlup etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 24. hafta mücadelesinde sahasında Semt77 Yalovaspor'u 75-66 mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetine imza attı.

ING Basketbol Süper Ligi 24. haftasında TOFAŞ, evinde Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Tyler Ennis, Yiğit Arslan, Tomislav Zubcic, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Berk Uğurlu´nun üçlüğüyle buldu. Tyler Ennis ve Muhsin Yaşar´ın sayılarıyla 6. dakikada televizyon molasına 9-6 önde giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü 9-10 geriye düşse de rakibin sayılarına Jeremy Simmons, Yiğit Arslan, Emre Tanışan ve Tayler Ennis´in basketleriyle karşılık vererek ilk çeyreği 18-14 önde kapattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun başında Pako Cruz ve Kasey Shepherd´ın elinden bulduğu sayılarla skoru 27-22 yaparken, Yalova temsilcisi 15.30´da durumu 27-27´ye getirdi. Mola dönüşü Emre Tanışan´ın orta mesafeli basketiyle yeniden öne geçen TOFAŞ´ta Koç Ahmet Çakı takımı 29-32 geriye düşünce üst üste ikinci molasını alırken, mola sonrası Emre Tanışan ve Pako Cruz ile iki üçlük bulan Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 35-38 geride girdi.

Üçüncü periyoda kaptan Berk Uğurlu ve Tyler Ennis´in üçlükleriyle hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ, 21. dakikada 41-40 öne geçerken, bulduğu 14-2´lik seri ile 25. dakikada 9 sayılık farkı yakaladı: 49-40. Jeremy Simmons serbest atışıyla farkı çift hanelere (50-40) çıkaran Mavi Yeşilliler, Pako Cruz ve Tomislav Zubcic´in sayılarıyla son çeyreğe 59-53 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Pako Cruz ve Kasey Shepherd´ın basketleriyle üstünlüğü elinde tutmaya çalışan TOFAŞ, Luka Rupnik´in üçlüğüne engel olamayınca son 5 dakikaya girerken fark 1´e indi: 63-62. Alex Brown´un basketiyle 63-64 geriye düşen Bursa temsilcisi, Jeremy Simmons ve Tomislav Zubcic´in elinden bulduğu sayılarla bitime 2.30 kala 67-64 yeniden üstünlüğü sağladı. Jeremy Simmons´ın orta mesafeli basketi sonrası Pako Cruz´un üçlüğü bitime 1.18 kala 8 sayılık farkı (72-64) yakalayan TOFAŞ, kalan sürede hata yapmadı ve parkeden 75-66 galip ayrıldı.

Semt77 Yalovaspor karşısında TOFAŞ´ta Pako Cruz 16 sayı-2 ribaund-2 asist ile takımın en skorer ismi olurken; Tyler Ennis 11 sayı; Berk Uğurlu 10 sayıyla maçı çift hanelerde tamamladı. Elgin Cook ve Eigirdas Zukauskas ise yabancı kontenjanı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 26 Mart Cumartesi günü saat 15.30´da deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında ise 22 Mart Salı günü TSİ 22.30´da İspanya deplasmanında BAXI Manresa ile kozlarını paylaşacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-03-20 00:59:20



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