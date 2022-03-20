Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü Bursa'nın İznik ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yolda ilerlemek isteyen bir cipin kara gömüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sadece çatı ve yeşil alanlar kar tutarken, ilçelerinden İznik'te ise kar kalındığı 1 metreyi buldu.

İlçenin Kutluca Mahallesinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüde, arazi aracının karla kaplı yolda ilerlemeye çalışması dikkat çekti. Yaklaşık 1 metreyi bulan karın içerisinde kaybolan cip, kar kütlelerini yararak ilerlemesini sürdürdü. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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