Bursa'da hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı

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Bursa'da demir parçalarını çalan hırsızların rahat tavırları kameraya yansıdı.

Bursa'da iki hırsız çaldıkları malzemelerle kaçarken, vatandaşların durumu fark etmesine aldırış etmedi. Sonrasında yere devrilen malzemeleri tekrardan toparlayan hırsızlar gözden kayboldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

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