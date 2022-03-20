Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi

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Bursa'da düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatınca diğer sürücüler tepki gösterdi.

Merkez Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi'nde düğün konvoyunda yer alan araçlar yolu kapattı. Araçlardan inen vatandaşlar yol ortasında davullar eşliğinde oynarken, o anlar kameralara yansıdı. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen düğün sahipleri, oynamalarına devam etti.

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