Bursa'da evi kül olan aileye belediye başkanı sahip çıktı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Yenişehir’in Demirboğa köyünde çıkan yangında oturdukları müstakil evleri kullanılmaz hale gelen Turan Ailesi’ne Belediye Başkanı Davut Aydın sahip çıktı.

Yenişehir ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Demirboğa Köyü’nde geçen hafta çıkan yangında Turan Ailesi’nin oturduğu iki katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangın haberini alır almaz Kaymakam Rahmi Köse ile birlikte Turan Ailesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, tek tesellilerinin üzücü olayda can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Demirboğa Muhtarı Mehmet Eminonay’ın da eşlik ettiği ziyarette ailenin reisi İsa Turan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Davut Aydın ve Kaymakam Rahmi Köse, devlet olarak üzerlerini düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Turan Ailesi’ne derhal AFAD’dan nakdi yardım çıkartıldığını belirten Başkan Davut Aydın, “Kar yağışının etkili olduğu şu günlerde İsa Turan büyüğümüzün ve ailesinin isteklerini not ettik. Evlerini kendilerinin inşa edeceklerini söylediler. Bizden yanan evin enkazının kaldırılması, tip proje ve yeni binanın ruhsat işlemleri konusunda destek istediler. Biz de gerekeni yapacağımızı söyledik. Ayrıca bir ihtiyaçları olursa bize mutlaka ulaşmalarını istedik. Belediyemizin ilgili birimlerine de talimat verdik” dedi.

Bu arada yanan evin enkazı Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün iki gün süren çalışmasıyla kaldırıldı.

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