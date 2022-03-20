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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu

İHA

Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu

Bursa'da otizmli olduğu ve bir gündür kayıp olduğu belirtilen 19 yaşındaki Berkay Vardar bugün bulundu.
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde ikamet eden otizm hastalığı bulunan 19 yaşındaki Berkay Vardar'ın dün ailesinden habersiz evden çıktığı ve bir daha geri gelmediği öğrenildi. Daha sonrasında durumu fark eden aile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gencin bilgilerini ve fotoğrafını alan ekipler Vardar'ı arama çalışması başlattı. 19 yaşındaki Vardar bugün evlerine yakın bir bölgede bulunan bir marketin önünde bulundu. Aile polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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