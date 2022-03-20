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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik hizmetlerini gençler tasarlıyor

İHA

Gençlik hizmetlerini gençler tasarlıyor

Bursa’da gençlik hizmetlerini ‘Gençlik Kulübü’ çatısı altında toplayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere farklı fırsatlar sunan mobil uygulamayı, yine gençlerin fikirleri doğrultusunda geliştiriyor. Uygulamanın bizzat kullanıcısı olan gençler, düzenlenen ‘Gençlik Temalı Hackathon Yarışması’nda uygulamayı daha da geliştirmek için yeni yeni fikirler sundu.
Bursa’da lise ve üniversite hazırlık kursları, üniversite tercih danışmanlığı, kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleri ile gençlere yönelik hizmetlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarda gençleri de söz sahibi haline getiriyor. Gençlere yönelik hizmetleri geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü mobil uygulaması çatısı altında toplayan ve Bursa’da ikamet eden 1529 yaş arası gençlere indirimli alışveriş başta olmak üzere farklı fırsatlar sunan uygulama, yine gençlerin fikir ve önerileriyle geliştiriliyor. Halen 70 bine yakın gencin kullandığı uygulamanın gençlerin fikirleriyle geliştirilmesi hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Gençlik Temalı Hackathon Yarışması’ düzenlendi.
Bursa’daki 10 farklı okuldan gelen toplam 50 öğrenci, Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’nde gün boyu, uygulamanın daha de geliştirilmesi üzerine çalıştı. Yerel yönetim, gençlik, sportif faaliyetler, tarım, kültürsanat, teknoloji gibi konular hakkındaki verileri gençlik teması altında analiz eden liseli gençler, özgün fikirlerini ortaya koyarak, uygulamanın yenilikçi ve sürdürülebilir olması için çalıştı. Yarışmanın sonunda tüm takımlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili jüri üyelerine sunum yaparak, tasarladıkları projelerin mobil uygulamaya sağlayacağı artı değeri anlattı. Yapılan değerlendirmenin ardından ‘Gençlik Temalı Hackathon Yarışması’nın birincisi Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi takımı oldu. Yarışmada Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi takımı ikinci ve Bursa Anadolu Lisesi takımı da üçüncü oldu.
Yarışmada birinci olan takımında her öğrenci 300’er liralık, ikinci takımda her öğrenci 100’er ve üçüncü takımın öğrencileri de 50’şer liralık hediye çeki kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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