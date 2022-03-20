Gençler TYT provasında ter döktü

Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite adaylarının YKS sınavlarında başarılarını arttırmak ve sınav endişelerini yenmelerini sağlamak hedefiyle düzenlediği gerçeğe en yakın formattaki ücretsiz TYT Deneme Sınavı, binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, İnegöl Meslek Yüksekokulu, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Orhaneli Meslek Yüksekokulu ve Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen ücretsiz deneme sınavında binlerce öğrenci ter döktü. Gerçek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile birebir aynı şekilde organize edilen deneme sınavı sabah ve öğlen olarak 2 farklı oturum halinde 165’er dakika sürdü. Deneme sınavında gençler streslerini yenmeyi öğrenip, hem Bursa hem de Türkiye geneli sıralamalarını görebilecek. Öğrenciler, gerçek YKS atmosferinde gerçekleşen deneme sınavında kendilerini ölçme, heyecanlarını yenme, eksik konularını tespit etme fırsatı yakalamış oldu.

20182019 döneminde başlayan BUSMEK YKS hazırlık kurslarından bu zamana kadar 3500'e yakın genç istifade ederken, 20212022 eğitim dönemi ile birlikte 4 farklı merkezde (Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi ve Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi) ve dijital eğitimler ile YKS hazırlık kursları devam ediyor. Sayısal, eşit ağırlık, sözel olmak üzere 3 farklı alanda eğitim verilen kurslarda ayrıca, TYT sınıflarında 2 yıllık üniversite hedefi olan öğrenciler için özel programlar uygulanıyor. MEB müfredatına uygun olarak işlenen derslerin yanında sınav sürecine dair kapsamlı bir eğitim uygulanıyor. Öğrenciler odaklanma, motivasyon, zaman yönetimi, etkili ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı, stres yönetimi gibi konularda da destekleniyor. Ayrıca veli bilgilendirme seminerleri ile velilerin bu sürece desteği sağlanıyor.

Düzenlenen ücretsiz TYT Deneme Sınavı'nda derece yapanlar için teşvik hedefiyle 1 kişiye dizüstü bilgisayar, 1 kişiye tablet, 1 kişiye akıllı saat, 2 kişiye hediye çeki, ilk 50 kişiye dijital eğitim seti hediye edilecek.

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