Davutoğlu: Kadınlarımızın gücünü siyasete taşıyacağız

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran çalışma içinde olacağız. Kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız" dedi.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin Bursa Kadın Kolları'nca organize edilen 'Gelecekte Kadına Dair' konulu panelde kadınlarla bir araya geldi. Kadın ve aileyi koruyacaklarını belirten Davutoğlu, "Kim 'Aileyi korumasak da kadını koruruz' derse o yalan söylüyor. Aile olmadan kadının var oluşu, gerçek değerini bulamaz. Gelecek Partisi olarak aileyi de koruyacağız, kadını da koruyacağız" diye konuştu.
Kadınların iş hayatında ve siyasette daha aktif olacakları projeler üreteceklerini kaydeden Davutoğlu "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran bir çalışma içinde olacağız. Kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, kadınlarımızın iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız. Bu vesileye Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum, Bursalı kadınlarımıza bu güzel faaliyete katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-20 16:48:26
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