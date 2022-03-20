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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Balıkesirspor: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor’u ağırladı. Ev sahibi takım 10 geriye düştüğü maçı 21 kazanarak puanını 28’e yükseltti.

Maçtan dakikalar
9. dakikada rakip ceza sahasına gönderilen uzun topla buluşan İbrahim Halil Çolak'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
13. dakikada Burak Altıparmak kullandığı serbest vuruşta kaleci Atilla Özmen topu güçlükle kornere çeldi.
22. dakikada Balıkesirspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Sedat Dursun kafayla topu ağlara gönderdi. 01
27. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.
35. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Bifouma’nın kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti.
48. dakikada Massimo Bruno’nun ceza sahası içinden sert vuruşu az farkla auta gitti.
51. dakikada ceza sahası içinde Zalazar’ın indirdiği topa Furkan Emre Ünver kale önünde iyi bir vuruş yapamadı ve top auta gitti.
53. dakikada Bifouma’nın ortasında arka direkte Onur Atasayar, topu ağlara gönderdi. 11
64. dakikada Furkan Emre Ünver’in pasında kale önünde Joao Pedro, kafayla topu filelere yolladı. 21

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xxx, Gökmen Baltacı xxx, Mehmet Şengül xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xxxx, Furkan Emre Ünver xxxx, Mert Yılmaz xxx, Nicolas Zalazar xxx, Ramazan Keskin x (Massimo Bruno dk. 38 xxx), Bifouma xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 81 ?), Burak Altıparmak xx, Tuğbey Akgün x (Joao Pedro dk. 46 xxx), İsmail Yüksek x (Kubilay Sönmez dk. 38 xx), Namiq Alasgarov xxx (Yusuf Türk dk. 90+2 ?)
Yedekler: Deniz Aydın, Mehmet Erdem Uğurlu, Luka Capan, Uğur Kaan Yıldız, Eren Güler
Teknik Direktör: Mustafa Er
Balıkesirspor: Atilla Özmen xxxx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xxxx, Doğa İşeri xx (Hüseyin Karabey dk. 81 ?), Abraham Nwankwo xxx, Batuhan İşçiler xxx, Bosse Kore xx (Cumali Bişi dk. 58 xx), Foxi Kethevoama xx (Muhammed Ali Doğan dk. 58 xx), Mahatma Oto xx (Oltion Bilalli dk. 58 xx), Halil Çolak xxx, Peter Ambrose xxx (Birol Parlak dk. 71 xx)
Yedekler: Yiğitcan Kır, Berat Aydoğdu, Alperen Erdinç, Hasan Can Bingül
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Sedat Dursun (dk. 22) (Balıkesirspor), Onur Atasayar (dk.53), Joao Pedro (dk. 64) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Bosse Kore (Balıkesirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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