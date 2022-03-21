Herkesin tercihi PAKCS kapaklı damper oldu

Ankara’da kurulan ve sektörün önde gelen firmalarından olan un fabrikası, kaliteyi ve yol güvenliğini üst seviyede sunan PAKCS Kapaklı Damper’i tercih etti.

İzmir'de 11 bin metrekare alanda yüksek üretim kapasiteli tesisinde üretilen PAKCS Kapaklı Damper, piyasa standartlarının üzerinde bir kalite ve dayanıklılık ile herkesin tercihi olmaya devam ediyor. Emek Un Fabrikası Yönetim Kurulu Adil Çınar, “Günlük 280 ton buğday işleme kapasitesine ulaşmamızla birlikte, yaptığımız taşımalarda kullanacağımız araçları inceledik. Tam not verdiğimiz TIRSAN şasi üzerine inşa edilen PAKCS markasına karar verdik. PAKCS sektöre yeni standartlar getirmiş. Bizler de, üretimden dağıtıma en kaliteli hizmeti veren bir firma olarak en kaliteli ürünü tercih etmek istedik” dedi.

Teslimatı yapan PAKCS Kapaklı Damper Satış Direktörü Mehmet Demir ise, “Üretim aşamalarında son teknoloji kullandığımız PAKCS Damper yollara çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde adetli teslimatlarımız olacak. Markamızın sektöre yeni bir soluk getireceğine olan inancımız tamdır. Filosunda PAKCS markamızı tercih eden Emek Un ailesine hayırlı olsun” diye konuştu.

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