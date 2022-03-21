Kitap Fuarı’nda ödüllü Bursa araştırmaları konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap Fuarı’nda ödüllü Bursa araştırmaları konuşuldu

İHA

Kitap Fuarı’nda ödüllü Bursa araştırmaları konuşuldu

Bursa 19. Kitap Fuarı’nda açtığı stantta ziyaretçilerine Nilüfer’i tanıtan Nilüfer Belediyesi, bir de söyleşi düzenledi. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri 2018 yılı sahibi Deniz Dalkılınç ve 2019 yılı sahibi Mine Döğer Çömez, katılımcılarla eserleri üzerine söyleşti.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Bursa 19. Kitap Fuarı’nda açtığı stantta yayınlarını ziyaretçileriyle paylaşırken, bir de söyleşi düzenledi. Fuarın son gününde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Uludağ Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye, “Havada Bursa: Bursa’nın Demir Kanatları” çalışmasıyla 2018 yılı Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri’nin akademi dışı alan kategorisinde ödüle değer görülen Deniz Dalkılınç ve “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” isimli çalışmasıyla 2019 yılı yüksek lisans tezi özel ödülünü kazanan Mine Döğer Çömez konuk oldu. Gazeteci ve araştırmacı yazar Hacı Tonak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Deniz Dalkılınç ve Mine Döğer Çömez, araştırma çalışmaları ve ödüle değer görülen eserleri üzerine katılımcılarla söyleşti. Konuklar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
“Havada Bursa: Bursa’nın Demir Kanatları” çalışmasında Bursa’nın gökyüzündeki en parlak yıldızlarından Emrullah Âli Yıldız’dan göklerin kızı Sabiha Gökçen’e, Türkiye’nin ilk jet pilotlarından Necati Artan’dan Gemlikli Hava Orgeneral Halil Sözer’e pek çok havacının öyküsüne ışık tutmaya çalıştığını belirten Deniz Dalkılınç, “Bu eser, 10 yıllık Bursa araştırmalarımın birikiminden, konuyla ilgili ailelere ulaşarak, ellerindeki bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarma inadımdan ve Bursa tutkumdan kaynaklanan zorlu bir çabanın ürünü” dedi.
Dalkılınç, farklı konularda Bursa ve çeşitli illerde yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği fotoğrafları da, hikâyeleriyle birlikte katılımcılarla paylaştı.
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Öncü Bir Kadın: Zehra Budunç” isimli çalışmasında gerek Bursa, gerekse Türkiye tarihi açısından önem taşıyan Zehra Budunç’un unutulmamasını sağlamayı ve onun aydınlanma yolundaki mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini söyleyen Mine Döğer Çömez de, Zehra Budunç ve araştırma dönemine yönelik bilgiler paylaştı.
Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Deniz Dalkılınç, Mine Döğer Çömez ve Hacı Tonak’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Herkesin tercihi PAKCS kapaklı damper oldu
YEREL HABERLER Herkesin tercihi PAKCS kapaklı damper oldu
Karacabey’de 7’den 70’e herkesin spora ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de 7’den 70’e herkesin spora ilgisi artıyor
Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı
YEREL HABERLER Bursa'da yol kapatan düğün konvoyu cezasız kalmadı
Ayrıntı Gazetesi 15. yaşında
YEREL HABERLER Ayrıntı Gazetesi 15. yaşında
(Özel) Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi operasyonla ele geçirildi Bursa polisi yarım milyonluk uyuşturucu ele geçirdi Bursa’da uyuşturucu kuryesinin üzerinden kokain, makatından metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Makatına sakladığı uyuşturucu, cerrahi ...
(Özel) Kar kalınlığı 2 metreyi bulunca köşkler kar altında kaldı Kar altında kalan köşklere tatilciler tüneli andıran yollardan gidiyor
YEREL HABERLER (Özel) Kar kalınlığı 2 metreyi bulunca köşkler kar ...
Cezaevine düşmek nafakadan kurtarmaz Cezaevine giren de nafaka ödeyecek
YEREL HABERLER Cezaevine düşmek nafakadan kurtarmaz Cezaevine giren ...
Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var"
Giray Bulak'tan hakemlere sitem
YEREL HABERLER Giray Bulak'tan hakemlere sitem
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Balıkesirspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 - Balıkesirspor: 1
Bursaspor - Balıkesirspor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor: 2-1
Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Balıkesirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 1 ...
Davutoğlu: Kadınlarımızın gücünü siyasete taşıyacağız
YEREL HABERLER Davutoğlu: Kadınlarımızın gücünü siyasete taşıyacağız
Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı
YEREL HABERLER Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı
Gürsu Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi
Kar ulaşıma engel değil
YEREL HABERLER Kar ulaşıma engel değil
Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz robotik kodlama kursu
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz robotik ...
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan inşaat sektörü için düzenleme çağrısı
YEREL HABERLER BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan inşaat ...
Gençler TYT provasında ter döktü
YEREL HABERLER Gençler TYT provasında ter döktü
Gençlik hizmetlerini gençler tasarlıyor
YEREL HABERLER Gençlik hizmetlerini gençler tasarlıyor
Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da otizmli kayıp genç bulundu
Bursa'da evi kül olan aileye belediye başkanı sahip çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da evi kül olan aileye belediye başkanı sahip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.