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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Emlak Plus Bursa’da açıldı

İHA

Altın Emlak Plus Bursa’da açıldı

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren Altın Emlak'ın Bursa Merkez Temsilciliği Nilüfer’de açıldı.

Türkiye genelinde 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak’ın Bursa Merkez Temsilciliği Nilüfer’de açıldı. Muhsin Subaşı’nın girişimciliği ile açılan Bursa Merkez Temsilciliği geniş portföy ağı ve profesyonel danışman kadrosu ile hizmete açıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhsin Subaşı, “Gayrimenkul sektörünün güvenilir markası Altın Emlak’ın ilk Plus temsilciliğini Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneyimli portföy yöneticilerimiz, geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan teknolojik uygulamalarımız ile Bursa’da gayrimenkul pazarlamasında fark oluşturmaya hazırız. Bursa’da Nilüfer merkezli olarak satış ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra yatırım danışmanlığı, proje geliştirme, kentsel dönüşüm planlama, proje pazarlama ve satış faaliyetleri, mülk yönetim hizmetlerimiz ile emlakçılığın değer bulduğu güven odaklı çalışmalar yapacağız” dedi.

Genel Müdür Mustafa Hakan Özelmacıklı ise “25 ilde 100’ü aşkın temsilciliğimiz ile doğru adımlar ile büyümeye devam ediyoruz. Yeni yılda Plus modelli ilk temsilciliğimizin bugün açılışını yapıyoruz. Teknoloji merkezli, fark sunan pazarlama çalışmalarımız ile müşterilerimize nitelikli çözümler sunmaya devam ediyoruz. Yerli bir firma olarak emlakçılıktaki profesyonel bakış açısını tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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