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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Borsacıyım' dedi, beş kişiyi yüzbinlerce lira dolandırdı

İHA

'Borsacıyım' dedi, beş kişiyi yüzbinlerce lira dolandırdı

Kendini borsacı ve hayırsever iş adamı olarak tanıtan Osman Ç. Gemlik’te 3 kişiyi, Orhangazi’de de iki kişiyi dolandırdığı şüphesi ile suç ortağı Ufuk Ç. ile birlikte tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gelen şikâyet sonrasında yapılan araştırma, zanlının benzer suçları farklı bölgelerde işlediğini de ortaya çıktı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonrasında, mağdurların hepsine ulaşıldı. Zanlının ilk olarak Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir zincir markette, kendisini hayırsever bir iş adamı olarak tanıttıktan sonra 2 bin 500 lira civarında erzak paketi alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtması dikkat çekti. Market çalışanıyla samimi olan zanlı, mağdurun çocuğuna da burs adı altında para vermeye başladı. Ardından mağdur, oturduğu evi almak istediğini Osman Ç.ye iletince, Osman Ç., 'Sen bankadan kredi çek, ben paranı borsada katlarım' diyerek aklını çeldi. Krediyi çekip Osman Ç.’ye veren mağdur, 'Şu kadar kazandın' diyerek aldığı bir miktar para ile mutlu oldu. Sonrasında 'Paran daha çok birikti de, çekmemiz için 20 bin TL daha yatırmamız gerek' diye mağduru kandıran Osman Ç., zanlıdan toplamda 85 bin TL’ye yakın para alarak ortalıktan kayboldu.
Gemlik’te de benzer şeyler yapan Osman Ç., tanıştığı E.Ö. isimli şahıstan, ilk olarak 100 bin TL civarında para alıp, 10 bin TL civarında kazandığını iddia etti. Sonrasında yine aynı taktikle, paranın katlandığını, çok kazandıklarını ama çekmesi için bir miktar daha yatırmak gerektiğini iddia ederek farklı seferlerde toplamda 167 bin TL civarında para aldı. Sonrasında ise herhangi bir dönüş yapmayıp, sadece borsacısı olduğunu iddia ettiği biriyle görüştürdü. S.Y. isimli kadın şahıstan 200 bin TL'yi aynı yöntemlerle alan zanlının, B.E. isimli bir kadından da yine para kazandıracağını iddia ederek 37 bin TL alarak dolandırdığı iddia edildi.
Mağdurlar para alamadığında, güven kazanmak için borsacısı olduğunu iddia ettiği bir telefon numarasını veren zanlı, burada da suç ortağı olan Ufuk Ç. ile ağına düşürdükleri zanlıları görüştürdüğü öğrenildi. Ufuk Ç.'nin de, borsa ile alakalı yalanlar söyleyerek mağdurları oyaladığı, daha fazla kazanç ve zaman kazandığı da, iddialar arasında yer aldı. Ayrıca, şüpheliler ifadelerinde, paraların coin hesaplarında olduğu belirtildi.
İfadelerde, zanlı Osman Ç. İle işbirliğini ilerleten Ufuk Ç’nin, çalıştığı fabrikada sorumlu listesinden de, 20 civarında kişinin kimlik bilgilerini Osman Ç.’ye vererek adlarına kredi kullanıp kullanamayacaklarını sorduğu beyan edildi.
"Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumları çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişki olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan iki zanlı, Bursa Kapalı Cezaevine sevk edildi.
Zanlı Osman Ç.’nin, daha önce de hırsızlık, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, zanlıların bilgisayar ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde, daha fazla isim listesine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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