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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Danıştay YOSAB’da yatırımın önünü açtı

İHA

Danıştay YOSAB’da yatırımın önünü açtı

Kısa adı YOSAB olan Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı parselasyon hakkında yürütmeyi durdurma kararı veren İdare Mahkemesi’nin kararı, Danıştay’da bozuldu.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 176 hektar araziye sahip YOSAB’da yatırımın önündeki bütün engellerin kalktığını belirterek, “Başta tarımsal sanayi olmak üzere yerli ve yabancı bütün çevreci girişimcileri ilçemize davet ediyoruz” dedi.
Güney Marmara’nın stratejik açıdan en önemli üretim üslerinden biri olarak planlanan ve 2004’te tüzel kişilik kazanan Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (YOSAB) yargıya taşınan parselasyon uygulamasıyla ilgili tartışmalara Danıştay 6. Daire son noktayı koydu.
Danıştay, parselasyon uygulaması hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği“yürütmeyi durdurma” hükmünü onaylayanİstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararını bozdu. Danıştay’ın bu kararıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı parselasyon işleminin tartışılacak bir yanının kalmadığını belirten Yenişehir Belediyesi ve YOSAB Başkanı Davut Aydın, “Doğalgaz, elektrik ve su konusunda hiçbir problemi olmayan bölgede, şimdi hızlı bir şekilde yargı kararı nedeniyle yarım kalan altyapı çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.
Ruhsat engeli kalktı
Başkan Davut Aydın, tarım ve tarih şehri ilçesinin geleceği açısından büyük önem taşıyan YOSAB’ta yatırımın; Yenişehir’in mevcut ulaşım altyapısı gibi devam eden ve yakında tamamlanacak projelerle birlikte yerli ve yabancı girişimcilere ciddi avantajlar sağlayacağını söyledi. “Göreve geldiğim günden beri verdiğimiz hukuk mücadelesinin sonucunu şükürler olsun aldık. Bu hukuk mücadelesi Yenişehir’imizin geleceği açısından çok önemliydi. Bugün itibariyle yatırımcıya YOSAB’da ruhsat verme konusunda önümüzde hiçbir engelimiz kalmadı” diyen Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:
“176 hektar araziye sahip Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi, kargo taşımacılığına elverişli uluslararası havalimanı, tarımsal üretim potansiyeli, eğitim altyapısı, bu yıl içinde tamamlanacak BursaBilecik bölünmüş yol projesi, önümüzdeki yıllarda hizmete girecek olan hızlı tren yatırımı, mevcut bölünmüş yollar ve otobanla sanayi üsleri olan Bursa, Gebze, İstanbul’un yanı sıra Gemlik Limanı’na ulaşım kolaylığı yerli ve yabancı girişimcilere ciddi avantajlar sunuyor.”
Halen dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Trakya Cam ile Şişe Cam’ın üretim üssü olan YOSAB’da 44 adet sanayii parselinin yanı sıra 11 adet teknik ve idari alanın bulunduğunu vurgulayan Başkan Davut Aydın, “Pandemi süreciyle birlikte dünya genelinde özellikle lojistikte yaşanan sorunlar, Türkiye’yi şu anda yabancı sermaye açısından ciddi bir yatırım merkezi haline getirdi. İşte böylesi bir dönemde Danıştay’ın almış olduğu bu karar, YOSAB’ın stratejik konumunu da düşünecek olursanız Yenişehir ve Bursa açısından tarihi bir önem taşıyor. YOSAB’da yatırımın, dolayısıyla Yenişehir’in önünü açan bu karar ilçe halkımıza hayırlı olsun. Şimdi başta tarımsal sanayi olmak üzere çevreci bütün girişimcileri YOSAB’a davet ediyoruz. Altyapı ve ruhsat bizden, yatırım onlardan” şeklinde konuştu.
Yargı süreci
Bu arada,Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi, Temmuz 2000’de yapılan yer seçiminin ardından 18 Kasım 2004 tarihinde tüzel kişilik kazandı ve bakanlık tarafından 225 numaralı sicil kaydıyla tescillendi.
YOSAB’ın imar planları 2006’da bakanlıkça kabul edildi ve planlama süreci değişikliklerin de onaylanmasıyla birlikte Temmuz 2015 tarihinde tamamlandı.
YOSAB’taki parselasyon uygulaması, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2015 tarihinde onaylandı. Ardından 14 Ocak 2016 tarihindeki Bursa Valiliği İl İdare Kurulu kararı doğrultusunda uygulamanın tapu tescilleri tamamlanarak imar parsellerinin teşekkülü sağlandı.
Lakin parsel malikleri tarafından açılan dava üzerine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1917 sayılı kararıyla parselasyon planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı. İstinaf mercii olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de 2018/1217 kararıyla yürütmenin durdurulması hükmünü onayladı.
Bunun üzerine hukuken son aşama olan Danıştay’a itiraz hakkı kullanıldı. İtirazı değerlendiren Danıştay 6. Daire de 2021/11306 sayılı karar ile yürütmenin durdurulması kararını bozdu. Böylelikle YOSAB’da 5 yıldır askıda olan yatırım sürecinin önü yeniden açılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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