Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu 320 gram pide 6 liradan satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 6 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.

Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

Bursa’da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.

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