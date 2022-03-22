Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, seyir halinde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesinde meydana geldi. Salim Dereli yönetimindeki 16 BSM 65 hafif ticari araç, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Dereli, park ettiği aracını terk etti. Alevler büyüyerek tüm aracı sardı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yarım saatte söndürüldü.
Yanan araç demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-03-22 01:23:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.