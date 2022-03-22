Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Bursa’da yerin 14 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 07.22 'de merkez üssü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem mevkiinde 3.8 büyüklüğünde, yerin 14 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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