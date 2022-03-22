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Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem

İHA

Bursa'da yerin 14 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bursa’da yerin 14 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 07.22 'de merkez üssü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem mevkiinde 3.8 büyüklüğünde, yerin 14 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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