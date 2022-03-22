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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin patentlerine özel sektörün ilgisi devam ediyor

İHA

Üniversitenin patentlerine özel sektörün ilgisi devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) hak sahibi olduğu ulusal ve uluslararası patentlerden iki tanesini daha özel sektöre satmayı başardı. Üniversite tarihinde ikinci kez ticarileştirilen üniversitenin hak sahipliğindeki patentler, otomotiv sektörü başta olmak üzere makine, havacılık, uzay ve robotik sanayide kullanılabilecek.
BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız’ın buluşları olan 'Sürekli Değişen Aktarma (CVT) Sistemi İçin Geliştirilen Kontrol Mekanizması' konu başlıklı ulusal ve uluslararası patentlerin tüm hakları Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla Sanver Mühendislik firmasına devredildi. Patentin devir teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, yöneticiler ve firma temsilcileri katıldı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel bilgi birikimi ile şehrin ortak aklını temsil ettiğine işaret etti. Rektör Kılavuz, “Görev süremiz boyunca üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yoğun bir çaba sarf ettik. Toplumun her kesimi ile proje ve patent odaklı çalışmaya hazır olduğumuzu vurguladık. Hangi konuda ihtiyaç varsa bilgi birikimimiz dahilinde yardımcı olacağımızı aktardık. Üniversite yönetimi, akademisyenlerimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimiz bu konuda gerçekten duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Böyle olunca da kısa zamanda üniversitesanayi işbirliği anlamında özel bir seviyeye ulaştık. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında bile bu işbirliği sayesinde ön plana çıkmaya başladık. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje sahibi Doç. Dr. Ahmet Yıldız’a da teşekkür etti. Son iki yılda patentleme konusunda ciddi bir atak yaptıklarını vurgulayan Kılavuz, “Üniversitemizin tarihi boyunca Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla toplam 8 patent ticarileştirildi. Bunların 4’ü bizim dönemimizde oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda iki yıldır yürüttüğümüz çalışmalar ve ikili ilişkiler sayesinde önceki yıl ilk kez hak sahibi olduğumuz ulusal ve uluslararası patentlerin özel sektöre devrini yapmıştık. Bu da ikinci oluyor. Üniversitemizin tarihinde yapılan toplam iki adet üniversite hak sahipliğinde patent devri var. Onlar da bizlere nasip oldu. Aslında onlarca patentli projemiz var. Her biri bizim açımızdan kıymetli. Fakat ekonomiye de katkısı olmasını arzu ediyoruz. İş dünyasının kıymetli temsilcileri ile bu konuda ortaklık yapmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Teknoloji Transfer Ofisimize de patentlerimizi iş dünyasına transfer edilerek ürüne dönüşmesini sağlamak konusunda gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Patent devrinin üniversitemize ve firmamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver ise, "Genç ve deneyimli bir kadromuz var. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin sahip olduğu proje ve patentleri yakından takip ediyoruz. Akademisyenlerimiz ile birebir diyalog kuruyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de bizlere bu anlamda çok yardımcı oluyor. Her birine teşekkür ediyoruz. Hak sahibi olacağımız patentleri sürdüreceğimiz projelerde kullanacağız. Bunun yanı sıra üniversitemizle gelecekte farklı çalışmalarda da ortak hareket etmeyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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