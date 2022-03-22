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Bursa Nilüfer Kadın Korosu karnaval yolcusu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yolcusu kadın korosu 163'üncü konserini verecek

İHA

Bursa Nilüfer Kadın Korosu karnaval yolcusu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yolcusu kadın korosu 163'üncü konserini verecek

Bursa Nilüfer Kadın Korosu Adana'da düzenlenen ve Türkiye'nin tek karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Bursa'yı Adana'da temsil edecek.
Tüm etkinliklerin açık havada gerçekleşeceği karnavalda koro, 25 Mart 2022 Cuma günü saat 18.00 de Atatürk Parkı'nda "Nostaljik Pop" konseri ile sahne alacak. Konsere 43 koristle katılacaklarını ifade eden koro şefi Dr. Aysel Gürel, "Geçtiğimiz yıllarda da bu karnavala davet edilmiş ve keyifli konserimizle Adana'lılarla buluşmuştuk. Hatta geçen yıl pandemi nedeniyle konserimiz online yayınlanmıştı. Renkli ve farklı bir koro olmamız nedeniyle izleyenlerimizden çok güzel geri dönüşler almamız bizleri çok mutlu ediyor" dedi.
Bursa'yı tanıtıyor olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Gürel, "Bu yılki konserimizde Bursa Nilüfer Belediye'sinin orkestrası da koromuza eşlik etmek üzere Adana'ya gelecek. Bu katkılarından dolayı Nilüfer Belediye'sine teşekkür ederiz. Ayrıca, konser sonrası, çeşitli ülke kadınlarının kostümlerinden oluşan orijinal, farklı kostümlerimizle kortej yürüyüşünde yerimizi alacağız. Adana'lıları ve Adana dışından gelenleri selamlayacağız. Karnavala müzik etkinliği yapmak üzere katılan en kalabalık gurubuz. Amacımız Bursa'mızı Türkiye'mizi tanıtmak. Bunu ülkemize büyük bir hizmet olarak görüyoruz" dedi.
Gönüllü olarak, tamamı kendi imkanlarıyla, Türkiye'nin farklı illeri ile yurtdışında Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, Letonya, İtalya ve Portekiz de konserler vermiş olan koro, Adana'da 163'üncü konserini gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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