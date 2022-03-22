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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı, halsizlik ile ortaya çıkıyor

İHA

Ağrı, halsizlik ile ortaya çıkıyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, "Kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor. En az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa bir uzmana danışmakta büyük fayda var" diye konuştu.
Kronik yorgunluk; konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve psikiyatrik şikayetlerle kendini gösterirken eğer tedavi edilmezse hayatı zindan edebileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, "Son yıllarda görülme sıklığı artan hastalıklar arasında yer alan kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor. Eğer en az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa, bir uzmana danışmakta büyük fayda var. Yorgunluğun devam eden bir hareketlilik sonucu oluşmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açmasının kronik yorgunluk sendromunu akla getirmektedir. Major kriterler, en az 6 aydan bu yana günlük aktivitede yüzde 50 azalmaya yol açan, istirahatle geçmeyen, tekrarlayıcı yorgunluk ve bu tabloyu açıklayacak diğer fiziksel ve psikiyatrik durumların dışlanmasıdır. Minör kriterler ise hafif ateş, boğaz ağrısı, servikal ve aksiller lenf nodlarında hassasiyet, açıklanamayan kas güçsüzlüğü, miyalji, egzersiz sonrası bitkinlik, baş ağrısı, gezici iltihabi olmayan eklem ağrısı unutkanlık, depresyon, aşırı huzursuzluk, dinlendirmeyen uyku, yakınmaların aniden ve yeni başlamasıdır. Kronik yorgunluk sendromunun oluşturduğu yorgunluğun ve yeti yitiminin devam etmesine sebep olan etkenler ise bedenin formda olmaması, daha da kötüleşmekten korkmak, kişinin kendine karşı katı olması, belirtilere odaklanma, engellenmiş ve kötü hissetme, endişe duyma olarak sıralanabilir" dedi.
Kronik yorgunluğu olan kişilerin en önemlisi istirahat etmesi gerektiğini belirten Yavaşçı, önerilerini de şöyle sıraladı:
"Hayat hızınızı yavaşlatın. Fiziki veya duygusal stres meydana getirecek ortamlardan, işlerden kaçının. Çalışma ortamımızı yeniden düzenleyin yani aşırı iş yükünden kaçının. Dinlenme zamanlarınızı artırın. Finansal, bürokratik ve idari işlerde az sorumluluk alın. İş hayatınızda ve özel hayatınızda yeni stratejiler belirleyin. Kas gevşetici egzersizler yapın. Hayatınızı renklendirecek uğraşlar bulun. Her sabah 1015 dakika aç karnına egzersiz yapın. Bunları yapmanıza rağmen kronik yorgunluğunuz geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danışın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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