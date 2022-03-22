Online kodlamada bahar dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online bahar dönemi eğitimleri 4 Nisan’da başlıyor.
Robokod Kodlama ve Yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler, salgın sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, zoom programı üzerinden online olacak. 710 ve 1117 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 429 Nisan tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.
Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor. Bahar kursu eğitimlerine (EĞİTİMLER | Robokod (bursa.bel.tr)) adresinden kayıt yaptırılabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.