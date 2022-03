Gemlik’te atık ilaç seferberliği

Gemlik Belediyesi, ilçe genelindeki on beş noktaya yerleştirdiği atık ilaç kutularında toplanacak son kullanma tarihi geçen ilaçları profesyonel ekiplere imha ettirecek.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Umurbey Celal Bayar Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelinde on iki eczane, belediye ve Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi olmak üzere toplamda on beş ayrı noktaya ilaç atık kutusu yerleştirdi. Gemlik’te çok sayıda noktaya yerleştirilen atık kutularında ilk ilaç atığını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve öğrenciler topladı. Öğrencilere duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Sertaslan, “Bugün yaptığımız hizmetle sadece atık kutusu koymuyor. Toplumsal bilinci ve duyarlılığı da artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yılda yaklaşık 300 ton tıbbi ilaç atığı suya ve toprağa karışıyor. Bu sadece insanlık için değil doğadaki tüm canlılar için zararlıdır. Hastalandığımızda ilaç kullanmak ne kadar önemliyse, bu ilaçların toprağa karışmasını engellemek de o kadar önemlidir. Atık ilaçların suya karışması vücudumuzdaki hormonal sistem ve ya bağışıklık sistemimize zarar verebilir. Belirli noktalara dağıttığımız atık ilaç kutuları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplanacak ve profesyonel bir firma tarafından imha edilecek. Tüm vatandaşlarımızdan tarihi geçen ilaçları bu noktalara atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.