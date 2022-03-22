Azerbaycanlı sanatçılardan Bursa’da piyano resitali

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi münasebetiyle Nevruz Bayramı kutlamalarının büyük bir coşkuyla başladığı Bursa’da, Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade sanatseverleri piyano resitaliyle buluşturdu.

Yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve Türklerin Ergenekon’dan çıkışının yıldönümü olarak kutlanan Nevruz Bayramı, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı. Kortej yürüyüşü, demir dövme, ateş üzerinden atlama ve halk oyunları gösterileriyle start alan Nevruz kutlamaları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki piyano resitaliyle devam etti.

Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade’nin Bursalılarla buluştuğu gecede, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergey Rahmaninov gibi isimlerin eserleri seslendirildi. Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayan İslam Manafov, Nevruzun herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

Ağabeyi Abuzar Manafov'un Hocalı Katliamı için bestelediği eseri de çalan Turan Manafzade, Çanakkale Türküsü'nü de yorumlayarak dinleyenleri mest ederken, ‘Nazende Sevgilim’ şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda İslam Manafov ile Turan Manafzade, Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından sanatçılara, çiçek ve Bursa tablosu takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’da bu tür sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Azerbaycanlı sanatçıların verdiği konserin Bursalılar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Yıldız, konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan devlet sanatçısı Turan Manafzade, hem Nevruz Günü’nde hem de Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış mesajlarını Bursa’dan verdiklerini dile getirdi. Azerbaycan’ı, Türkiye’yi ve Türk dünyasını dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Manafzade, Bursalı sanatseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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