Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Köylüyü yıkım tehdidinden kurtaralım"

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, mahalleye dönüştürülen köy yerleşik alanlarında deprem güçlendirmesi gibi vatandaşın tarım ve hayvancılık maksadıyla inşa ettiği samanlık, ahır ve malzeme depolarının kaçak yapı statüsünde değerlendirilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Devlet küresel iklim değişikliği ve gıda arzındaki daralmayı dikkate alarak tarım ve hayvancılığın önündeki bütün engelleri kaldırmak üzere harekete geçerken, köy yerleşik alanlarında deprem güçlendirmeleri gibi inşa edilen samanlık, ahır ve malzeme depolarının 'kaçak yapı' statüsünde değerlendirilmesi MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nu harekete geçirdi. Milletvekili Vahapoğlu, Büyükşehir Kanunu ile mahalleye dönüştürülen köy yerleşik alanlarındaki imar sorununun çözümü, böylelikle çiftçinin yıkım tehdidinden kurtarılması hedefiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, 21 Mart 2022 tarihli iki bakana ayrı ayrı yönelttiği soru önergesinde şu cümlelere yer verdi:

"2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile köyler mahalle statüsüne geçirilmiştir. Bu yasanın birçok avantajı olsa da zaman zaman mağduriyetlere sebep olan uygulamaları mahalle statüsüne geçen köylerimizde sorun teşkil etmektedir. Örnek vermek gerekirse köy içerisinde bulunan eski konutlarını başta deprem ve diğer afetlere karşı yenileyen ya da tarım ve hayvancılık maksadıyla samanlık, ahır, depo vesaire yaptığında kaçak yapı olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız imar sorunu ile karşılaşmakta yapmış oldukları yeni yapılara ruhsat çıkaramadığı için yıkım tehdidi altına girmektedir. Yasayla mahalle statüsü kazanan köylerimizde sınırlı olmak üzere bu tür sorunların çözümü konusunda bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Köyden mahalleye dönen alanlarla ilgili benzer sorunların çözümüne ilişkin olarak mahallinde tespit çalışması yapılması ve bu çalışmalardan elde edilecek verilerle vatandaşların sorunlarının çözümü için yasal düzenlemelere gidilmesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır?”

Bu arada, Milletvekili Vahapoğlu konuyla ilgili MHP Grubu olarak bir de kanun teklifi hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Vahapoğlu, “Vatandaşın samanlığı, ahırı veya deprem güçlendirmesi yaptığı evi, kaçak yapı olarak değerlendirilmemeli. Bu yöndeki mağduriyeti gidermek adına arkadaşlarımızla hazırlığını yaptığımız kanun teklifini önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunacağız. Devletimizin tarımsal üretimi artırmak adına tüm imkanlarını seferber ettiği şu günlerde, köy yerleşik alanlarında yaşanan imar sorununun çözümü çiftçimize ve yetiştiricimize moral verecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.