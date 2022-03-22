Bu okulda çocuklar da anneleri de öğrenci

Bursa'da zamanlarının neredeyse tamamını özel gereksinimli çocuklarının bakımına ayıran ve bu sebeple sosyal veya ekonomik hiçbir aktiviteye katılamayan anneler, artık çocuklarını getirdikleri okulda meslek sahibi oluyor. Daha önce Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çocuklarını bekleyen anneler için tekstil atölyesi açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de benzer uygulamayı Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu’nda hayata geçirdi.

Bursa'da engelli bireyler ve ailelerinin sosyal yaşamın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi hedefiyle birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların ailelerine büyük katkı sağlayacak projelerine devam ediyor. Özel gereksinimli çocuklarını eğitim için getirdikleri okulda ders bitene kadar beklemek zorunda kalan annelerin üretim hayatına katkı sunması için geçtiğimiz ay Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda dikiş atölyesi açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu’nda benzer atölyeyi açtı. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında okul içerisindeki tekstil atölyesinin açılışı yapıldı.

Atölyenin açılış kurdelesini okulun öğrencisi olan minikler ve anneleri ile birlikte kesen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, “Özel gereksinimli çocuğu olan annelerin, çocuklarının bakım, rehabilitasyon ve eğitim ihtiyaçlarının çokluğu ve zorluğu nedenleriyle iş hayatının dışında kaldığını hatırlatarak, "Yapılan aktiviteler özel gereksinimli çocuğu olan annenin hayat kalitesini yükseltmekle birlikte kazanç sağlayacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir sosyal ortam oluşturacak. Bu projenin özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti artırmasını temenni ediyorum" dedi.

Bugüne kadar sabah okula getirdikleri çocuklarını ders saati bitene kadar okulda boş boş beklemek zorunda kaldıklarını belirten anneler, bu proje sayesinde artık hem meslek sahibi olacaklarını hem de aile bütçesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Projeye büyük bir istekle katılan anneler, kendilerine bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

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