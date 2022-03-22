Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız: "Yalana dolana pabuç bırakmayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız: "Yalana dolana pabuç bırakmayız"

İHA

Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız: "Yalana dolana pabuç bırakmayız"

Kongre ve seçimlerin öncesinde dedikodu, yalan ve dolanla ortamı karıştırmak isteyenlerin meydana çıktığını belirten Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, bunlara pabuç bırakmayacaklarını söyledi.
Marmarabirlik 20202021 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 26 Mart 2022 Cumartesi günü Nilüfer Başköy’deki Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yapacağını açıkladı. 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, delege bilgilendirme yemeği düzenledi. Yemeğe katılan Marmarabirlik Başkan Vekili Ali Yıldız, yaklaşan genel kurulu iptal ettirmek için birilerinin mahkemeye başvurduğunu söyleyerek, "Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına müsaade etmem. Kongre ve seçimlerin öncesinde dedikodu, yalan ve dolanla ortamı karıştırmak isteyenler meydana çıktı. Delinin biri bir kuyuya taş atar, birileri çıkarmaya çalışır. Bizimde Mudanya'mızda neyse adı kuyuya bir taş atmış. İşte yok seçimi iptal ettirecekmiş mahkemeye vermiş. Seçimler öyle bir kişinin canı istemiyor diye, gözünün üstünde kaşı var diye iptal edilecek olsaydı. Bu kadar basit ve kolay değil. Marmarabirliğin seçimle gelmiş insanları ancak seçimle gider. Böyle beğenmiyorumlarla, helvacı kağıdını eline alıp mahkemeye gidip de seçim iptal edilmez. Bu adama ancak şunu söylerim. Bize emanet edilen görev ve bilinçle bu Mudanya Kooperatifine kimseye hainlik yaptırmam. Önce Karşısında beni bulur. Sonra da bizler gibi kooperatifimize kıymet veren değerli insanları bulur. Birlik ve beraberliğimizi bozamaz" dedi.
Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ise, "Sizlerin bizlere emanet etmiş olduğunuz kooperatifimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 20202021 yılı zeytin hasadı döneminde bölgemizde 12 bin 500 ton rekolte beyanı aldık. 22 Ekim 2021 tarihinde zeytin alım kampanyamızı açtık. Bölgemizde meydana gelen ağır kış şartları ve zirai don hadisesi nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar kampanyamızı açık tuttuk. Bu arada 480 üretici ortağımız borç ertelemesinden faydalandı. Ağır kış şartlarından zarar gören 480 üretici ortağımızın toplam 1 Milyon 726 Bin liralık borcunu erteledik. Kampanya dönemimiz süreci sonunda toplamda 6 Bin 986 ton zeytin alımı gerçekleştirdik. Alımını yaptığımız zeytin ürünümüzün parasal karşılığı 75 milyon 870 bin 375 lira olup Marmara Birlik tarafından alınan karar doğrultusunda sağlanan 1 lira destekle, 150 Sayılı Mudanya Kooperatifine 6 milyon 986 bin liralık fark ödemesi yapıldı. Yine 20202021 yılı zeytin hasadı döneminde tarımsal ilaç ve gübre limitlerimizde Mudanya Kooperatifi olarak toplamda 36 milyon 800 bin 908 lira olarak gerçekleşti" dedi.
Önümüzdeki dönem için fiyat dengesini sağlayabilmek için bakır, bordo, göztaşı ve zehir grubu tarımsal kimyasalları ile zirai ilaç olarak 140 ton gibi yüklü miktarda bir nakit satın alma yaptıklarını vurgulayan Cüneyt Soylu, yapılan satın almanın 11 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babalar sahaya indi Babalar hentbolcu çocuklarını aratmadı
YEREL HABERLER Babalar sahaya indi Babalar hentbolcu çocuklarını ...
Dünya Su Günü'nde, kirletilen Nilüfer Çayı'na dikkat çektiler
YEREL HABERLER Dünya Su Günü'nde, kirletilen Nilüfer Çayı'na dikkat ...
Can dostlar soğuk havalarda unutulmadı
YEREL HABERLER Can dostlar soğuk havalarda unutulmadı
Bu okulda çocuklar da anneleri de öğrenci
YEREL HABERLER Bu okulda çocuklar da anneleri de öğrenci
Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Köylüyü yıkım tehdidinden kurtaralım"
YEREL HABERLER Bursa Milletvekili Vahapoğlu: "Köylüyü yıkım ...
Suyun önemi çocuklara anlatıldı
YEREL HABERLER Suyun önemi çocuklara anlatıldı
Bursa’da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni topladı
YEREL HABERLER Bursa’da amatör takımın şampiyonluk videosu beğeni ...
Leylek yuvalarında bahar temizliği
YEREL HABERLER Leylek yuvalarında bahar temizliği
Kent Konseyi esnafın duygularına tercüman oldu
YEREL HABERLER Kent Konseyi esnafın duygularına tercüman oldu
Azerbaycanlı sanatçılardan Bursa’da piyano resitali
YEREL HABERLER Azerbaycanlı sanatçılardan Bursa’da piyano resitali
İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını duyurdu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 25 personel alımı yapılacağını ...
Montaj hatalarına hibrit çözüm
YEREL HABERLER Montaj hatalarına hibrit çözüm
Gemlik’te atık ilaç seferberliği
YEREL HABERLER Gemlik’te atık ilaç seferberliği
Online kodlamada bahar dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Online kodlamada bahar dönemi başlıyor
5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın
YEREL HABERLER 5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın
Ağrı, halsizlik ile ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Ağrı, halsizlik ile ortaya çıkıyor
Geçen yıl 8 yunusun öldüğü sahilde, 2 yunus daha karaya vurdu
YEREL HABERLER Geçen yıl 8 yunusun öldüğü sahilde, 2 yunus daha ...
Bursa’da buz gibi havada denize girdi
YEREL HABERLER Bursa’da buz gibi havada denize girdi
Bursa'da, 'Mesleki Yaklaşım Envanteri' projesi hayata geçirildi 
YEREL HABERLER Bursa'da, 'Mesleki Yaklaşım Envanteri' projesi hayata ...
İznik’te tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü İznik Gölü’nde kar bereketi
YEREL HABERLER İznik’te tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü İznik ...
Bursa Nilüfer Kadın Korosu karnaval yolcusu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yolcusu kadın korosu 163'üncü konserini verecek
YEREL HABERLER Bursa Nilüfer Kadın Korosu karnaval ...
Kınalı kuzular gururla anıldı
YEREL HABERLER Kınalı kuzular gururla anıldı
Büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşım Bursa'da
YEREL HABERLER Büyükşehirler arasında en ekonomik toplu ulaşım ...
Üniversitenin patentlerine özel sektörün ilgisi devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversitenin patentlerine özel sektörün ilgisi devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.