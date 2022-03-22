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Yıldırım'ın kabuğu değişiyor Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeler bir bir hayata geçiyor

İHA

Yıldırım'ın kabuğu değişiyor Yıldırım'ın çehresini değiştirecek projeler bir bir hayata geçiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir hayata geçirdi.
İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçenin çehresini değiştirecek birçok projeyi gerçekleştirirken yeni yatırımların da startını verdi. Bu kapsamda, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok hizmeti hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında, belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Yıldırım’a ve Bursa’mıza şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, İncirli Meydanı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İncirli Kültür Merkezi, Vakıf Kent Bera Parkı, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı hizmete açarken, Balaban Mesire Alanı, Cumalıkızık Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi, Barış Manço Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Bayrak Meydanı, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ve Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarımıza hız verdik. Bu mekânları da hizmet süremiz içerisinde ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.
Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana Bursa'nın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hizmete açılan ve 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Uyumayan Kütüphane, sadece Yıldırım’dan değil şehrin her noktasından misafirlerini ağırlıyor. Gençler 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânı bulurken yine kütüphane bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile kişisel gelişimine katkı sağlıyor.
Vatandaşların konforlu bir hayat sürdürmesi için hizmet üreten Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine değer katıyor. Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konumuna getirmek adına belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2021 yılında Yıldırım’ın sokakları 45 bin ton asfaltla kaplanırken, toplamda 33 bin 100 metrekarelik yol açıldı.
Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegân Medresesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresede çocukların teknolojik ve sanatsal anlamda gelişimine katkı sağlanacak. Bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde eğitimlerin verileceği Aktivite Merkezi’nde ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi açıldığında hem annelerin hem de çocukların göz bebeği olacak" dedi.
Yıldırım Belediyesi, ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 365 gün boyunca spor çalışmalarının yapıldığı, ilçenin marka değeri olan Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 16 branşta eğitimler sürüyor" şeklinde konuştu.
Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine, modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilecek dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan proje, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olacak. 301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fittnes alanı yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 2023 yılında tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir hayat başlayacak" dedi.
Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında 3 yılda 16 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 29 parkı da yenilediğini belirten Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı’ndaki çalışmaları da tamamladı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek Balaban Mesire Alanı projesinin bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası yer alacak. Çalışmaların sona geldiği Balaban Mesire Alanı’nda yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendiren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında da ilçeye yeni merkezler kazandırdı. Yıldırımlı kadınların hem meslek öğrendiği hem de ev ekonomilerine katkı sağladığı Kadın Girişimcilik Merkezlerinin sayısı 2022 itibariyle 22 olurken, kadın girişimciliğin desteklenmesi için kurulan 4’ü tarımsal 4’ü ticari kadın kooperatiflerinin sayısı 8 oldu. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği modern kapalı pazar alanlarını ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, hizmete açmayı hedeflediği 5 kapalı pazar alanının 2’sini ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Millet ve Güllük Mimar Sinan Pazar Yeri Yıldırımlılara hizmet verirken Bağlaraltı ve Arabayatağı ve Gökdere Pazar alanlarında çalışmalar devam ediyor" dedi.
Görev süreci boyunca Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” şeklinde konuştu.

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