Huzurevi sakinlerinin eğlence dolu günü

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Öğle yemeğini birlikte yiyen huzurevi sakinleri, ardından canlı müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak stres attı.

Pandemi döneminde aldığı tedbirlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün takdirini alan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, kısıtlamaların hafiflemesiyle birlikte sosyal aktivitelere yeniden başladı. Düzenlenen gezi turlarıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen huzurevi sakinleri, bu kez eğlence dolu bir gün geçirdi. Nilüfer Belediyesi’nin, 1824 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe katılan huzurevi sakinleri, keyifli bir gün geçirdi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener ile Remzi Çınar da katılarak, huzurevi sakinlerinin eğlencesine ortak oldu.

Öğle yemeği ile başlayan etkinlikte Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da, hareketli ritimleriyle ortama renk kattı. Hübeyya Arun’un sahne aldığı bu özel günde, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri de mikrofonu eline alıp şarkılar söyledi. Çiftetelli oynayıp göbek atan huzurevi sakinleri, gönüllerince eğlendi. Etkinliğin sonunda, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nin 94 yaşındaki sakinleri için alkışlar eşliğinde pasta kesildi.

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