Tamamlayıcı sağlık sigortalarının önemi her geçen gün artıyor

Koçaslanlar Sigorta’nın Bireysel Departman Yöneticisi Sibel Taylan, tamamlayıcı sağlık sigortalarının öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortalarıyla kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetleri sunduğunu belirten Sibel Taylan, "Pandemi ile birlikte tamamlayıcı sağlık sigortalarının öneminin arttı. Her ihtiyaca cevap veren yeni ürünler çıktı. Sağlık her şeyden önemlidir bilincinin yaygınlaşmasıyla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortaları oldukça tercih edilir hale geldi. Düzenli periyotlar halinde ödenen ve cüzi bedelleri olan tamamlayıcı sağlık sigortaları artan bu talep sebebiyle zamanla daha kapsamlı hale geldi. Tamamlayıcı sağlık sigortaları anlaşmalı özel hastanelerde, SGK fark ücreti ödemeden muayene, tahlil ve tetkiklerinizi yaptırabilmenizi, yatarak veya ayakta tedavi olabilmenizi ambulans hizmetlerinden yararlanabilmenizi sağlıyor. Genellikle ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve tıbbi gözlem masrafları limitsiz olarak poliçeye eklenebiliyor ve daha kapsamlı bir hale dönüştürüyor. Aynı şekilde tıbbi malzeme, evde bakım, suni uzuv, fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları ise limitli olarak poliçeye dahil edilebiliyor” dedi.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının özel sağlık sigortasına bütçe ayıramayıp SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için uygun bir sigorta olduğunun altını çizen Taylan, “Sosyal güvenlik sigortasını tamamlayan bu sağlık sigortası çeşidi ile herhangi bir fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Özel hastanelerin tercih edilebilirliklerini arttırmak ve fark ücreti ödemede yaşanan sıkıntıları önüne geçilmektedir. özellikle her geçen gün daha da artan fark ücretleri ve sağlık hizmetlerindeki tercih hakkının azalması göz önünde bulundurulursa, bu destekleyici sigortanın ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Tüm bunlara ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası geçmişten gelen hastalıkları karşılamamasına rağmen alternatif poliçe ile mevcut rahatsızlıklar ile düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortası ile hizmet vermekteyiz. Doğum teminatında ise normal şartlarda poliçelerde 1 yıl bekleme süresi aranırken, gebe olunması durumunda da düzenlenecek TSS poliçemiz mevcuttur. İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak alternatif poliçeler ile destek olunabiliyoruz” diye konuştu.

