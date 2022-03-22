Nilüfer'de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Kayapa İstiklal Mahallesi ve civarında 23 Mart 2022 tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.