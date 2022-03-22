Bursa’da 4.3 şiddetinde deprem

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.10’da Bursa’nın Mustafakemalpaşa merkezli 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Başta Mustafakemalpaşa olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi.

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