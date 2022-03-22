Muhtarlar derneğinde yeni başkan Enver Zengin

Bursa Yenişehir Muhtarlar Derneği seçimleri Şehit Ömer Halisdemir kongre kültür merkezinde yapıldı. Seçimlerde 42 oy alan Enver Zengin başkanlığa seçildi.

Yenişehir Muhtarlar Derneği seçimlerinde iki aday başkanlık için yarıştı. Seçimlerde 70 muhtar oy kullanırken mevcut dernek Başkanı Orhan Yıldız 28. Enver Zengin 42 oy aldı.

Seçimlere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Siyasi parti ilçe başkanları muhtarlar ve sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri katıldı.

Muhtarların desteği ile Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Zengin,” Daha önce bu görevi sizlerin de bildiği gibi 5 yıl kadar yaptım, 3 yıl ara verdim ve bu aradan sonra muhtar arkadaşlarımın da arzusu ve istekleri üzerine yeniden aday olarak çıktım. Sağolsunlar beni kırmadılar ve adaylığı kazandım, oy veren vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Seçimlerin sonuçları ne olursa olsun kazanan Yenişehir olsun. Hepimizin ortak sevdası olan Yenişehir’imiz için muhtarlarımız ile hep birlikte el birliği çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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