Leyleklerden zorunlu iniş

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması sebebiyle fazla havada kalamayan leylekler, zorunlu iniş yaptı.

Afrika'dan Türkiye'ye gelen leylekler beklemedikleri dondurucu bir hava ile karşılaştı.

Bursa'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle havada fazla kalamayan leylekler, bir firmanın boş arazisine inmek zorunda kaldı. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, karşılaştıkları soğuk hava sebebiyle de ne yapacaklarını şaşırdı.

Hastavuk firmasının bahçesine inen leylekleri görenler gözlerine inanamadı. Firma yetkilileri soğuk havada karınlarını doyurabilmesi için leyleklere yem attı.

Karınlarını doyuran leylekler bir süre sonra Karacabey'deki leylek köyü Eskikarağaç'a doğru yola koyuldular.

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