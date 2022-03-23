(Özel) Makinenin tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu Uzmanı paylaştı sahte dolara karşı herkesi uyardı

Bursa'da piyasaya sürülen ve para sayma makinelerinin de tespit edemediği sahte dolarlar esnafın kabusu oldu.

Kalpazanlar Bursa'da çok sayıda sahte 100 dolar sürmeye başladı. Para sayma makinelerinden sorunsuz şekilde geçen sahte dolar sadece renginden anlaşılabiliyor. Bursa Kuyumcular odası sahte dolarları makineden geçirerek tespit edilemediğini gösterip esnafı tek tek uyardı.

Kuyumcular ve döviz büroları vatandaşları bilmedikleri yerlerden dolar almamaları konusunda uyardı.

Kalpazanların sahte dolarları piyasaya sürmek için çeşitli numaralara başvurdukları öğrenildi.

Bir emlakçıya gelen kalpazanlar ev alacaklarını söyleyip emlakçının güvenini kazandı. Ertesi gün emlakçıya gelen dolandırıcılar, yanlarında Türk lirası olmadığını; 100 dolar bozdurabileceklerini söylediler.

Emlakçı da yardımcı oldu ve sahte 100 dolar ile dolandırıldı.

Vatandaşların sahte dolara karşı uyanık olmaları gerektiğini ifade eden döviz bürosu sahipleri, "Son zamanlarda piyasada sahte dolarlar fazlalaştı. Bu sahte dolarlar makinelerden geçiyor. Sadece renginden ve sesinden ayırt edilebiliyor. Vatandaşlar güvenilir yerler dışında alışveriş yapmasın" dedi.

Bursa Emlakçılık yapan Mehmet Kayahan, "Bir müşteri geldi, ev alacağını söyledi. Biz de yardımcı olduk. Ertesi gün tekrar geldi. Yemek yemeye gideceğini; yanında Türk lirası olmadığını dolar bulunduğunu söyledi. Dolar bozdurmak için sözde müşteriye yardımcı olduk. Bize sahte 100 doları verip ortadan kayboldu" şeklinde konuştu.

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