Bursa Büyükşehir Meclisi’nde katı atık bedeli tartışması Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi su faturalarından alınan atık bedelini kaldırdı, alınmasını isteyen CHP’li belediyeler yargıya taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, su faturalarına dahil edilen ilçe belediyelerine ait katı atık bedeli geçtiğimiz yıl kaldırıldı. Ancak buna itiraz eden Mudanya ve Nilüfer Belediyeleri konuyu yargıya taşıyıp davayı kazandı. Dünkü Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında katı atık bedeli tartışması yeniden gündeme geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirilen meclis toplantısında tansiyon yükseldi. CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, AK Parti’nin popülist yaklaşımda su faturalarından ‘katı atık bedeli’ni kaldırdığını, bedelin yeniden alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıdilli, “Atık su bedeli alıyorsunuz, katı atık bedelini neden kaldırıyorsunuz. Popülist yaklaşımla kendi ayağınıza sıktınız. Korkup, ürktünüz. İlçe belediyeleri verip de, karşılığını alamadığı hizmetlerden dolayı mağdur. Büyükşehir Belediyesi sıvı atık bedelini alır. Katı atık bedelini ise almaz. Hukuk ne diyecek hep beraber göreceğiz. Mudanya Belediyesi açtı, Nilüfer Belediyesi müdahil oldu ve kazanıldı” şeklinde konuştu.

Ayradilli’nin bu ifadeleri sonrası mecliste seslerin yükselmesine sebep oldu. Araya giren Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız, “Biz burada vatandaşın üzerinden yük alıyoruz. Bu davayı kazandık demek vatandaşın üzerine yük yüklemek demektir. Davayı siz vatandaşa karşı değil, kendi cebinize karşı kazandınız. Vatandaştan o parayı siz almak istiyorsunuz. Biz ise almak istemiyoruz. Burada bir yanıltma olmasın. Vatandaşa karşı siz kazanmadınız. Vatandaşa siz kaybettirdiniz” dedi.

Başkanvekili Ahmet Yıldız tarafından konunun daha fazla uzamaması ve ortamın yumuşaması için salondaki mikrofonlar kapatıldı. Konuşmalarına izin verilmediği gerekçesiyle sinirlenen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan ise yaşanan tartışmada İznik Belediyesi Meclis üyesine hakaret eti. AK Partili üyeye ‘hıyarağası’ ifadesini kullanan Sertaslan, özür dilenmesi istemesine rağmen, geri adım atmadı.

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