Türkiye'nin en uzun sahili çadır ve karavan kampı oluyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sahili ünvanını kazanan Karacabey Boğazı ve Yeniköy Beldesi sahili çadır ve karavan kampı oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde yürütülen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak bir düzenlemeyle ele alınması konusu da gündeme getirilirken, Başkan Ali Özkan bu kapsamda bölgede çadır ve karavan kampı yapılacağının müjdesini verdi.

Karacabey Belediyesi’nin, Karacabey’in turizm pastasından hak ettiği payı alması adına yaptığı girişimler başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Yeniköy’de bir firmaya ait olan ve geçmiş yıllarda çadır kamp alanı olarak kullanılan sahildeki arsanın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde yürütülen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak bir düzenlemeyle ele alınması da masaya yatırıldı.

Başkan Özkan gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada,“Bölgemizdeki iş adamı Muharrem Yılmaz ile görüşmemizde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen sahil projesinden bahsettik. Proje sahası içerisinde yer alan, geçmişte turizm kampı olarak bilinen ve atıl vaziyette olan arsanın, hayata geçirilen sahil projesinin işlevine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ettik. İş adamı Muharrem Yılmaz da bu talebimizi makul karşıladı. Oranın kendileriyle ilgili manevi değerinin de olduğunu ve bu doğrultuda değerlendirilmesini iletti. Merhum Sadık Yılmaz’ın adıyla ‘Turizm Kampı’ projemizi hayata geçireceğiz. Ve bu kapsamda, çadır ve karavan kampı için gerekli olan çalışmaları hızla tamamlayacağız” dedi.

Görüşme sonunda Muharrem Yılmaz da nazik ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ederken, Karacabey’in her zaman yanında olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

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