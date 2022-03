Gemlik’te esnafın sorunları masaya yatırıldı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Sertaslan, esnafın zor durumda olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Esnaf Odasında yapılan kongreyle güvenoyu alan Başkan İsmail Beki ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı görevine seçilen Sedat Gürle’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın yerel ve genel sıkıntıları masaya yatırıldı.

Türkiye’de en eski meslek grubu olan esnafların yaşadıkları sıkıntılara değinen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Geçmişte esnaf kurduğu dükkânıyla evini geçindiren ve kendi kendine yeten meslek grubu olarak anılırdı. Bugünlerde ise Türkiye’de ve ilçemiz genelinde kepenkleri kapatan esnaf sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. Esnafın sadece elektrik faturası neredeyse kirasıyla eşit hale gelmeye başladı. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bir an önce esnafımızın tekrar eski günlerine dönmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.” dedi.

“İcra daireleri doldu taştı”

Pandemi dönemi ve ekonomideki kötü gidişatın en çok etkilediği meslek gruplarının başında esnafların geldiğini ifade eden Başkan Sertaslan, “Türkiye’deki ekonomik gidişat vatandaşları ve özellikle pandemi döneminde kapanan esnafımızı kredi almaya yönlendirdi. Kredi kullanımındaki artış ödeme düzenine yansımadı. Ülkemizdeki icra dairelerinde 24 milyon icra dosyası var. Esnafımız daha önce esnaf kefaletten aldığı borç oranını ödeme yüzdesi yüzde 90’lar civarında seyrederken şimdi ise %25 bandına kadar düştü“ diye konuştu.

Faturan bizde ile esnafımıza destek olduk

Gemlik’in her konuda olduğu gibi toplumsal duyarlılıkta da örnek ilçe olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Sertaslan, “Biz esnaf odamız, siyasi partilerimiz ve Gemlik’teki sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerimiz ile birlikte yola çıkarak pandemi döneminde dükkânını kapatan esnafa destek olduk. Yaklaşık 700 bin TL’lik bir miktar ile esnafımızın faturalarını ödeyerek bir miktar rahatlattık. Belediye mülklerinde olan esnaflarımızdan ise kapandıkları süre boyunca kiralarını almadık. Ben kampanyalarımıza destek veren tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye’ye her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek olduk” ifadelerini kullandı.

Halk Büfe esnafa değil, marketlere rakip

Türkiye'de gittikçe artan gıda fiyatlarının bir sonuç ortaya çıkarttığını ifade eden Başkan Sertaslan, “Vatandaşlarımız, özellikle gıda fiyatlarının artışı konusunda mustarip oldu. Türkiye'de gün geçtikçe artan fiyatlar, vatandaşları market market gezerek en ucuzunu alma, çoğu zamanda alamama noktasına getirdi. Biz Gemlik Belediyesi olarak kurduğumuz Halk Büfe’lerde zincir marketlerden ucuza ürün satmayı hedefledik ve bunu başarıyoruz. Büfelerimiz esnafa değil, zincir marketlere rakip olmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler bunu doğrular niteliktedir” şeklinde konuştu.

Gemlik Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki ve Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, kurumların ortak çalışmasının başarı getireceğini vurguladılar.

