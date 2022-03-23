FBN Bilardo, şampiyonlar liginde

Türkiye kulüpler arası 1. Lig Üç Bant Bilardo Plafoff Şampiyonasını kazanan FBN Bilardo Spor Kulübü haziran ayında Porto’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler şampiyonasında Türkiye temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada FBN Tekstil Fatih Korkmaz ve daimi sponsor Gürhan Kabak’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi. FBN Üç Bant Bilardo Takımı; Tayfun Taşdemir, Murat Naci Coklu, Lütfi Cenet, Gökhan Salman, Berkay Karakurt’tan oluşuyor.

FBN Üç Bant Bilardo Takımı, pandemi öncesi de Türkiye ve Bursa’yı başarı ile temsil ederek, 2018’de Türkiye ve Porto’da Avrupa Kulüpler Şampiyonu, 2019’da Türkiye şampiyonu, Avrupa Kulüpler 3.üncüsü olmuştu.

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