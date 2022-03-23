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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarışacak

İHA

Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarışacak

Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ isimli geri dönüşüm yarışması başladı.
Atıklarının doğru yöntemle toplanması konusunda çeşitli projeleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenledikleri ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasıyla, öğrencilere kağıtkarton, plastik, elektronik ve metal atıkların ekonomiye kazandırılması için ayrı ayrı toplanmasının önemini vurgulamayı hedeflediklerini belirtti.
Yarışma hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Öğrencilerimiz, bu yıl da geri dönüşüme en fazla atık toplamak için ter dökecek. İlk ve ortaokulların yarışacağı etkinlikte, atıklar 31 Mayıs tarihine kadar teslim edilecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün yaptığı değerlendirme sonunda ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde öğrencilerimize Sukaypark’ta görkemli bir şenlik düzenlenecek. Evlatlarımızın doyasıya eğleneceği program, ödül töreni ile sona erecek” diye konuştu.

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