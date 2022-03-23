Suç makinesi yakalandı

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İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, hırsızlık, yağma, gasp gibi birçok suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapsi olan kişiyi yakaladı.

Asayiş ekipleri, yaptığı operasyonda yağma, hırsızlık, gasp gibi birçok suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapsi olan D.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan D.A., cezaevine gönderildi.

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