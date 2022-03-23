Bursa'da heyelan; baraj yolu ulaşıma kapandı

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Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Barajı yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis, güvenlik önlemi alırken, sabah yol açma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Osmangazi'de Demirtaş Barajı yolundan saat 22.00 sıralarında geçenler, heyelan olduğunu polise bildirdi. Yol ulaşıma kapanırken, bölgeye gelen polisler, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi ve güvenlik önlemi aldı. Yaralanan olmazken, taş parçalarının düşmeye devam ettiği yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin sabah çalışma başlatacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-03-23 23:44:21



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