Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)- SALON: Nilüfer TOFAŞ
Hakemler: Ryzhyk Borys (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Radojkovic Josip
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Andrews 23, Dudzsnki 23, Metin Türen 4, Hayes 9, Holland 8, Needham 16, Onuralp Bitim 9, Ömer Utku Al,
Valencia Basket: Tobey 14, Xabi 17, Dubljevic 9, Hermannsson 2, Prepelic 14, Ferrando 8, Pradilla 3, Rivero 13, Labeyrie 2, Claver 7, Puerto
1'İNCİ PERİYOT: 21-18
DEVRE: 43-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66
5 FAULLE ÇIKAN: 38.01 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 39.52 Rivero (Valencia Basket)EuroCup B Grubu 15'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket´i 92-89 mağlup etti. Frutti Extra Bursaspor bu skorla galibiyet sayısını 7'ye yükseltirken, Valencia Basket 5'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-03-24 08:57:46
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