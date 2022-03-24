Frutti Extra Bursaspor - Valencia Basket: 92-89

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İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)- SALON: Nilüfer TOFAŞ

Hakemler: Ryzhyk Borys (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Radojkovic Josip

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Andrews 23, Dudzsnki 23, Metin Türen 4, Hayes 9, Holland 8, Needham 16, Onuralp Bitim 9, Ömer Utku Al,

Valencia Basket: Tobey 14, Xabi 17, Dubljevic 9, Hermannsson 2, Prepelic 14, Ferrando 8, Pradilla 3, Rivero 13, Labeyrie 2, Claver 7, Puerto

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-66

5 FAULLE ÇIKAN: 38.01 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 39.52 Rivero (Valencia Basket)EuroCup B Grubu 15'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket´i 92-89 mağlup etti. Frutti Extra Bursaspor bu skorla galibiyet sayısını 7'ye yükseltirken, Valencia Basket 5'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-03-24 08:57:46



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