Söz muhtarlarda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, mahalle muhtarlarını tek tek dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yanı sıra kurum amirleri ve daire müdürlerinin katılım gösterdiği toplantıda muhtarlar talep ve önerilerini dile getirdi. 3 saat süren toplantı da gelen talepler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi’nden ilgili müdürler tarafından değerlendirilerek masaya yatırıldı. Toplantıda, tüm mahalle muhtarları tek tek söz alarak çeşitli konuları bizzat başkanlara iletti.

Başkan Özkan, "Hem Bursa Büyükşehir, hem de Karacabey Belediyesi ile ilgili yapılan çalışmalar, değerli muhtarlarımızın katılımıyla masaya yatırıldı. Talepler bizzat dinlendi ve ilgili müdürlerimiz ile teknik personelimiz tarafından değerlendirildi. Salgın sebebiyle bu toplantılara kısa bir ara verilmişti. Bu yılki buluşmayı böylelikle gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Öte yandan, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.