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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi

İHA

Yaptığı proje ile matematiği çocuklara sevdirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altın tarafından 2 yıldır yürütülen 'Çift Odaklı Öğretim Modeli ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması' projesi ile öğrencilerin matematik dersindeki başarısı arttı.
Matematik öğretimi için yeni bir öğretim modeli geliştirmeyi hedefleyen projede 2 yıllık sürecin sonuna gelindi. Proje yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Murat Altın, Türkiye’de matematik öğretimine çok önem verilmesine rağmen uluslararası düzeyde matematik okuryazarlığında istenilen başarının bir türlü yakalanamadığına işaret etti. Öğrencilerin matematik bilgisini günlük hayatta yeterince kullanamadığının altını çizen Prof. Dr. Altın, “Türkiye'de görülen bu durum üzerine öğretim yönteminde bir değişiklik yapmak gerektiği hepimizin malumudur. Biz de bu anlayışla yola çıkarak hazırladığımız projeyi sunduk. 2020 yılında başladığımız proje bu yıl 1 Nisan’da tamamlanmış olacak. Proje kapsamında matematik okuryazarlığı başarısını artırmak için ‘Çift Odaklı Öğretim’ adı ile yeni bir öğretim modeli geliştirdik. Bu modeli çalışmalarımızda öğretmen adaylarına ve öğrencilere uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar matematik öğretiminin geleceği açısından hepimize umut verdi” diye konuştu.
Projeyi uyguladıkları öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Murat Altın, “Yüz yüze yaptığımız görüşmelerde öğrencilerimiz sorulara farklı bakış açılarıyla bakabilmeyi öğrendiklerini, derslerde sıkılmadıklarını, derslerin bitmesini istemediklerini, soruları çok sevdiklerini ve ilk başlarda anlamakta zorlandığı noktaları sonradan daha kolay kavrayabildiklerini gördük" dedi.
Altın, ayrıca ailelerin de bu yöntem sayesinde çocuklarının ödevleriyle daha yakından ilgilenmeye başladıklarının da altını çizdi.

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