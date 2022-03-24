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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı

İHA

BUÜ’de dijital dönüşüm eğitimleri başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DİJİMER), Bilişim Sektörü İşadamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) ile hayata geçirdiği sertifika programında eğitimler vermeye başladı.
BUÜ’de eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Dijital Dönüşüm Sertifika Programı’na start verildi. Toplam 7 hafta boyunca devam etmesi planlanan eğitimlere 70 üniversite öğrencisi kabul edildi. 13 oturumun yapılacağı eğitimler bir akademisyen ve bir iş insanının katılımıyla gerçekleştirilecek. Programın açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dijital dönüşüm kavramının son 45 yıldır Türkiye’nin gündemine girdiğini söyledi. Üniversite olarak 2021 yılında ciddi bir altyapı hazırlığı ile DİJİMER’i kurduklarını ve lisansüstü eğitim programlarının açılması için başvurularda bulunduklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu alanda ciddi bir yüksek lisans ve doktora programı hazırlığı yaptık. Ancak maalesef olumlu bir geri dönüş alamadık. Mühendisliğin konusu olarak görüldü. Bu konuya çok yönlü bakılması gerekiyor. Dijital dünyanın 11 farklı branşta bilimsel açıdan ele alınması mümkün. Tek bir alanda değerlendirmemek gerekiyor. Önümüzdeki yıl bu konuda yeni girişimlerde bulunacağız” dedi.
DİJİMER’in henüz 1 yılı doldurmamış olmasına rağmen önemli projelere imza attığının altını çizen Rektör Kılavuz, “Mart ayının sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin üst düzey yöneticilerini üniversitemizde ağırlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. İnme, felç gibi olaylarda beynin hareketleri ve bunun dijital yöntemlerle veri haline getirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ardından embriyo konusunda birlikte çalışmak konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Teknoparkımızdaki firmalarla işbirliğinin güçlendirilmesi için karşılıklı irtibatları sağlıyoruz. Dijital dönüşüm konusunda gençlerimizi iyi yetiştirmemiz gerekiyor. 70 öğrencimizin katılımıyla başlatılacak eğitim programını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Ülke olarak dijital dünyada bizler de yerimizi almalıyız. Bu altyapı bizde var. Yeter ki bilgi ve donanım ile eğitimlerimizi sürdürelim” şeklinde konuştu.
DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ise 2025 yılında dijital ekosistemin toplam katma değerinin 60 trilyon dolar seviyelerine ulaşacağını vurguladı. Dünyanın en büyük şirketlerinin dijital dönüşüm alanlarında faaliyet gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz; “Biz de DİJİMER olarak bu alanda çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Toplam 7 hafta boyunca eğitimlerimiz sürecek. BİSİAD ile işbirliği yapıyoruz. Farkındalık geliştirmeyi hedefliyoruz. Artık üniversitemiz bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında dijital dönüşüm farkındalığının arttırılması hedefleniyor. Bizler de bu çalışmaları destekleyecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Uygulamanın yanı sıra kavramların iyi anlaşılmasına yönelik eğitimlerimiz olacak. İş dünyası için de potansiyel bir iş gücü profili oluşturacağız. Toplam 13 oturum yapacağız. 27 konuşmacıyı ağırlayacağız. Her oturumda bir akademisyen ve bir iş insanını misafir edeceğiz. Eğitimlerimiz 26 saat devam edecek” ifadelerini kullandı.
Açılış töreninin ardından sertifika programının ilk oturumu başlatıldı. BİSİAD Başkanı İdris Doğrul ve Doç. Dr. Şenol Baştürk’ün programda konuşmacı olarak yer aldı. Günün ikinci oturumunda ise Bosch Dijital Dönüşüm Yöneticisi Yıldırım Arslan ile Dr. Öğr. Ü. Gürsel Şevkat öğrencilere eğitim verdi.

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