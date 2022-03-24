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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları

İHA

BEBKA’dan gençlere yönelik girişimcilik programları

BEBKA, Bursa’da üniversite öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla ‘Gençlik Buluşmaları İl İstişare Toplantıları’nın ikincisini düzenledi. Genç istihdamı kapsamında yapılacak faaliyetleri de kapsayan buluşmalar için yol haritası belirlendi.
Geçen hafta Eskişehir’deki üniversitelerin öğrenci kulüp başkanlarıyla bir araya gelen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, Bursa’daki üniversite öğrenci kulüp başkanlarıyla görüştü. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin başkanlarıyla yapılan görüşmede, bölgede genç istihdamına yönelik yapılabilecek faaliyetler masaya yatırıldı.
Üniversitelilerle bir arada olmaktan çok keyif aldığını kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Gençler için neler yapabiliriz sorusuna birlikte cevap bulmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. SeedUp ve TechUp gibi programlarımızı gençlerimize daha fazla duyurmak, bu konularda çalışmaları olan gençlerimize destek vermek istiyoruz. Ajans olarak gençlere yönelik yazılım ve kodlama eğitimleri düzenliyor, çocuk ve genç girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Ajans hizmet binamızda üniversiteli gençlerimiz için de ön kuluçka ve kuluçka altyapısı kurabilmek için iş birliği içinde olduğumuz kurumlarla görüşüyoruz. Gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek istiyoruz. Çok ciddi genç nüfusumuz var. TEKNOFEST gibi süreçlerle de bu gençlere ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Gençlerin istihdama kazandırılması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü de belirten Durak, “Gençlere ihtiyaçları sorulmadan onlar için bir şeyler yapabilmek çok mümkün değil. Yaptığımız araştırmalarda eticaret sektöründe eksiklikler olduğunu gördük, bu konuda KOBİ’lere eğitim verdik. Şimdi de üniversite öğrencilerine bu eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlerimiz öğrencilerimize ücretsiz olarak veriliyor. Desteklerimiz gençlere altyapı sağlayan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak devam edecek, iş birliği yaptığımız teknoloji transfer ofisleri ile hızlandırıcı programlarımıza devam edeceğiz. Bunun dışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2022 ve 2023 yılları ‘Genç İstihdamı’ teması ilan edildiğinden dolayı bölgede yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu yarışmaları sektör bazlı olarak düzenleyeceğiz ve gençlerimize istihdam alanı oluşturacak eğitimler vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Toplantı önümüzdeki dönemde her üniversitede gerçekleştirilecek olan Gençlik Buluşmalarının planlanması ile inovatif ve sosyal girişimcilik alanlarında katılımcıların talep ve katkıları ile devam etti, sorucevap bölümü ile sona erdi.

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